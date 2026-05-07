Медведев заявил о курсе ФРГ на масштабный реванш за поражение во Второй мировой

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Германия официально взяла курс на «масштабный реванш» после поражения во Второй мировой войне. Об этом говорится в его статье о милитаризации ФРГ, опубликованной на сайте RT.

По словам Медведева, сегодня высшее политическое руководство Германии называет Россию «основной угрозой безопасности и миру» и открыто говорит о необходимости нанести Москве «стратегическое поражение».

«Наиболее агрессивные русофобы, чьи предки со звериным ожесточением воевали на Восточном фронте во Вторую мировую, упоённо призывают «показать русским, каково это — проиграть войну», — написал он.

Медведев уверен, что в Германии уже идёт «масштабная пропагандистская обработка общественного мнения», а в информационное пространство регулярно вбрасываются тезисы о фактически неизбежном военном столкновении с Россией к 2029 году.

Отдельно он сослался на представленную министром обороны ФРГ Борисом Писториусом 22 апреля 2026 года первую в истории Германии военную стратегию под названием «Ответственность за Европу». По словам Медведева, в документе Россия названа фундаментальной угрозой «основанному на правилах миропорядку».

«Попытки диалога должны пресекаться, а военное давление на Россию — лишь возрастать. Иными словами, курс на проведение масштабного реванша стал официальным», — отметил зампред Совбеза РФ.

Он также заявил, что в Германии в ранг государственной политики возведено «оболванивание молодёжи» через СМИ и борьбу с российской «гибридной пропагандой». При этом, по мнению Медведева, часть молодого поколения Германии разочарована внутренней и внешней политикой властей, что ведёт к росту правых настроений.

Кроме того, Медведев заявил, что после начала СВО Германия и Евросоюз резко ужесточили антироссийскую риторику и перевели отношения с Москвой в «оголтело-конфронтационную плоскость».