Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на западных рубежах России должны постоянно находиться войска, готовые к боевым действиям, чтобы не допустить повторения событий июня 1941 года. По его словам, усиление военного потенциала ФРГ меняет ситуацию в сфере безопасности.

«Для нашей страны главное — не допустить трагедии 1941 года. Иметь не только боеспособные, но и боеготовые вооружённые силы на западном направлении», — подчеркнул он в статье о милитаризации Германии, опубликованной на сайте RT.

Медведев заявил, что Германия и её союзники вновь создают сеть плацдармов у российских границ. Он призвал «не надеяться на благоразумие Берлина» и не рассчитывать, что европейские договорённости смогут гарантировать безопасность.

Отдельно зампред Совбеза раскритиковал концепцию «мир посредством силы», которую, по его мнению, пытаются навязать России. Ответить на это Москва может только «безопасностью России через животный страх Европы», уверен он.

Медведев также заявил, что в случае прямого конфликта последствия для Европы и Германии будут катастрофическими. По его словам, немецкая промышленность и экономика могут быть полностью уничтожены, а европейская цивилизация — прекратить существование.

Также в статье Медведев выступил с резкой критикой в адрес послевоенного устройства ФРГ, где реальная денацификация по сути так и не была реализована. Он заявил также, что День Победы занимает особое место среди государственных праздников России. По его словам, пламя Вечного огня является для народа символом памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны.