Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что современная Германия не имеет достаточной правовой основы для своего существования. Об этом говорится в его статье, опубликованной на сайте RT.

По словам Медведева, объединение ФРГ и ГДР в 1990 году прошло без проведения референдума и стало фактическим «поглощением» Восточной Германии.

«Под вводящий в заблуждение интершум об «объединении немецкого народа» восточногерманское государство было фактически растворено в западногерманском… не проводилось никакого свободного волеизъявления граждан по столь значимому вопросу посредством референдума», — написал он.

Медведев также заявил, что «правовая основа немецкой государственности очень зыбкая» и при желании объединение Германии можно рассматривать через принцип ex injuria jus non oritur («незаконные действия не создают право»).

Кроме того, зампред Совбеза РФ раскритиковал внешнюю политику канцлера Германии Фридриха Мерца и участие Берлина в поддержке Украины. По его мнению, Германия пытается играть ведущую роль в европейской «анти-СВО», однако поставленные цели не достигнуты.