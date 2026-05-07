В России количество убыточных банков выросло почти в два раза

За первые два месяца 2026 года количество убыточных российских банков подскочило почти в 1,8 раза. По данным Центробанка, на которые ссылается газета «Известия», в минус ушли 60 организаций — это 19,7% от всех игроков рынка.

Управляющий партнёр «Рефинанс.ру» Денис Сочнев уточнил, что если считать шире, то убыточных кредитных организаций уже 79 — это 22%, что стало максимумом с 2022 года.

Основная причина — жёсткая денежно-кредитная политика. Она душит избыточное кредитование, повышает риски и заставляет банки поднимать ставки по депозитам, что бьёт по доходности.

В самом регуляторе подтвердили рост числа убыточных игроков, но поспешили успокоить: это небольшие банки, и их доля в активах — меньше 1%. В ЦБ считают, что смотреть нужно на финансовое здоровье в комплексе, ведь даже полностью устойчивые организации иногда уходят в минус.

Операционный директор «Космовизакома» Дмитрий Михайлов видит в этом усиление разрыва внутри сектора, но не кризис. Прибыль утекает к гигантам, а мелкие и средние задыхаются. Главный риск, по мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, — монополизация рынка в регионах. В итоге пострадают клиенты: вырастет стоимость услуг и усложнится получение займов.

