Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 10:56

В ВТБ заявили о переходе банков к новой модели «уберизации»

Обложка © Life.ru

Российские банки могут перейти к модели так называемой «уберизации», чтобы выдержать усиливающуюся конкуренцию. Об этом РБК заявила первый зампред ВТБ Ольга Скоробогатова.

Речь идёт о трансформации привычных финансовых сервисов. По её словам, уровень цифровой и финансовой грамотности населения в России остаётся высоким, а борьба за клиента на рынке услуг становится всё более жёсткой. В таких условиях банки будут вынуждены искать новые форматы работы.

«То есть когда, например, за счёт больших партнёрских предложений банк может предлагать своим клиентам оплатить не только картой ВТБ, но и другой картой», пояснила она.

Суть модели заключается в превращении банков в платформы-агрегаторы, где клиент получает доступ к разным услугам в одном интерфейсе и может выбирать удобные инструменты оплаты.

Ожидается, что подобные решения начнут активно появляться уже к 2027 году. Аналогичный подход, по мнению эксперта, может распространиться и на маркетплейсы.

Грабители банка в Неаполе вырыли 12-метровый тоннель и скрылись под землёй

Ранее Life.ru рассказывал, что в первом квартале 2026 года российские банки закрыли уже 483 отделения. Эксперты считают, что это происходит из-за развития цифровых сервисов, ведь значительную часть услуг можно сегодня получить онлайн.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Банки
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar