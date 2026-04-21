В ВТБ заявили о переходе банков к новой модели «уберизации»

Российские банки могут перейти к модели так называемой «уберизации», чтобы выдержать усиливающуюся конкуренцию. Об этом РБК заявила первый зампред ВТБ Ольга Скоробогатова.

Речь идёт о трансформации привычных финансовых сервисов. По её словам, уровень цифровой и финансовой грамотности населения в России остаётся высоким, а борьба за клиента на рынке услуг становится всё более жёсткой. В таких условиях банки будут вынуждены искать новые форматы работы.

«То есть когда, например, за счёт больших партнёрских предложений банк может предлагать своим клиентам оплатить не только картой ВТБ, но и другой картой», — пояснила она.

Суть модели заключается в превращении банков в платформы-агрегаторы, где клиент получает доступ к разным услугам в одном интерфейсе и может выбирать удобные инструменты оплаты.

Ожидается, что подобные решения начнут активно появляться уже к 2027 году. Аналогичный подход, по мнению эксперта, может распространиться и на маркетплейсы.

Ранее Life.ru рассказывал, что в первом квартале 2026 года российские банки закрыли уже 483 отделения. Эксперты считают, что это происходит из-за развития цифровых сервисов, ведь значительную часть услуг можно сегодня получить онлайн.

