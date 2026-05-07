Размещение большого количества американских ракет в Германии, к чему стремится Берлин, нарушает баланс сил в Европе. Россия на это ответит прямо, предупредил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своей статье о милитаризации ФРГ, текст которой публикует RT.

«Проблема только в количестве американской ракеты — будет символическим и временным или же ломающим баланс стратегической стабильности в Европе и, соответственно, движущей силой наших ответных действий», — прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что у современной Германии нет достаточной правовой основы для существования. По его словам, объединение ФРГ и ГДР в 1990 году прошло без референдума, и это было не объединение, а фактическое «поглощение» Восточной Германии.