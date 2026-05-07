7 мая, 07:50

Продюсер предложил сделать песню Лепса «Родина-мать» новым гимном 9 Мая

Обложка © VK / Григорий Лепс

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов в беседе с Общественной Службой Новостей предложил альтернативу традиционным военным песням. По его мнению, композиция Григория Лепса «Родина-мать» могла бы стать новым гимном главного праздника страны.

Продюсер назвал песню прекрасной, трепетной, посвящённой нашей стране и культуре. Сам исполнитель, по его словам, достойный человек, и он заслуживает того, чтобы его творчество звучало на важных государственных датах.

Дворцов также выделил Николая Расторгуева. Он считает, что практически любая песня лидера «Любэ» повествует о родине и тяжёлых страницах истории, поэтому тоже могла бы претендовать на роль гимна ко Дню Победы.

Конец карьеры? Лепс может больше не выйти на сцену из-за потери голоса

А ранее Life.ru рассказывал, что Николай Расторгуев посвятил новую песню героям СВО и их семьям. По его словам, композиция посвящена не только Дню Победы, но и тем, кто сейчас ждёт возвращения родных.

Дарья Нарыкова
