Продюсер предложил сделать песню Лепса «Родина-мать» новым гимном 9 Мая

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов в беседе с Общественной Службой Новостей предложил альтернативу традиционным военным песням. По его мнению, композиция Григория Лепса «Родина-мать» могла бы стать новым гимном главного праздника страны.

Продюсер назвал песню прекрасной, трепетной, посвящённой нашей стране и культуре. Сам исполнитель, по его словам, достойный человек, и он заслуживает того, чтобы его творчество звучало на важных государственных датах.

Дворцов также выделил Николая Расторгуева. Он считает, что практически любая песня лидера «Любэ» повествует о родине и тяжёлых страницах истории, поэтому тоже могла бы претендовать на роль гимна ко Дню Победы.

