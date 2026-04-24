Конец карьеры? Лепс может больше не выйти на сцену из-за потери голоса

У певца Григория Лепса обнаружили инфекцию дыхательных путей с осложнением на бронхи. На этом фоне артист рискует частично или полностью лишиться голоса. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач Екатерина Сысоева.

При инфекции с осложнением на бронхи действительно есть риск потери голоса. Врач пояснила, что это связано с воспалением и отёком голосовых связок, развитием ларингита. Инфекция и постоянный кашель травмируют связки, нарушая их функцию. Отёк снижает эластичность слизистой гортани, что мешает нормальному голосообразованию.

Ситуацию усугубляет длительный приём гормонов, особенно кортикостероидов.

«Эти средства влияют на слизистые оболочки, снижают их защитные свойства и способствуют обезвоживанию, из‑за чего голосовые связки становятся более уязвимыми. Кроме того, гормоны могут подавлять функцию надпочечников, ослабляя иммунный ответ организма и затрудняя восстановление после инфекции, в том числе восстановление голоса», — добавила врач.

Ранее Григорий Лепс заявил, что он полностью отказался от алкоголя и пообещал заботиться о собственном здоровье. По его словам, последний раз спиртное попадало в его организм лишь на Рождество. При этом никаких загулов в тогда не случилось.