Младенца заразили ВИЧ в больнице на Камчатке — диагноз скрывали 4 года
Обложка © ChatGPT / Life.ru
На Камчатке врачи, предположительно, заразили младенца ВИЧ в отделении патологии новорождённых Камчатской краевой детской больницы. О диагнозе семья узнала только спустя несколько лет, когда заболевание уже серьёзно прогрессировало.
Как сообщает «База», в июле 2020 года в одной палате находились два младенца — один с подтверждённым ВИЧ-статусом, второй изначально был здоров. После выписки наличие инфекции у второго ребёнка в медицинских документах не указали, хотя анализы уже показывали заражение.
Более четырёх лет ребёнок не получал антиретровирусную терапию. Диагноз выявили случайно во время обследования перед операцией. К декабрю 2024 года болезнь находилась уже на предпоследней стадии — перед развитием СПИДа. У ребёнка диагностировали тяжёлое поражение иммунной системы и осложнения.
Во время проверки Роспотребнадзор обнаружил в больнице патогенные бактерии на оборудовании и руках сотрудников, а также нехватку антисептиков.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что медперсонал использовал один и тот же шприц для промывания венозных катетеров у обоих детей.
По словам юриста Булата Мухамеджанова, представляющего интересы семьи, Следственный комитет оперативно возбудил уголовное дело по статье о халатности, собрал документы и назначил экспертизы.
Теперь родители намерены через суд требовать компенсацию морального вреда и расходов на лечение ребёнка.
А швейцарские врачи подтвердили у мужчины наличие андского хантавируса. Это самый опасный вариант инфекции: в отличие от обычного (которым заражаются от грызунов), он способен распространяться между людьми.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.