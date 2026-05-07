Младенца заразили ВИЧ в больнице на Камчатке — диагноз скрывали 4 года

На Камчатке врачи, предположительно, заразили младенца ВИЧ в отделении патологии новорождённых Камчатской краевой детской больницы. О диагнозе семья узнала только спустя несколько лет, когда заболевание уже серьёзно прогрессировало.

Как сообщает «База», в июле 2020 года в одной палате находились два младенца — один с подтверждённым ВИЧ-статусом, второй изначально был здоров. После выписки наличие инфекции у второго ребёнка в медицинских документах не указали, хотя анализы уже показывали заражение.

Более четырёх лет ребёнок не получал антиретровирусную терапию. Диагноз выявили случайно во время обследования перед операцией. К декабрю 2024 года болезнь находилась уже на предпоследней стадии — перед развитием СПИДа. У ребёнка диагностировали тяжёлое поражение иммунной системы и осложнения.

Во время проверки Роспотребнадзор обнаружил в больнице патогенные бактерии на оборудовании и руках сотрудников, а также нехватку антисептиков.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что медперсонал использовал один и тот же шприц для промывания венозных катетеров у обоих детей.

По словам юриста Булата Мухамеджанова, представляющего интересы семьи, Следственный комитет оперативно возбудил уголовное дело по статье о халатности, собрал документы и назначил экспертизы.

Теперь родители намерены через суд требовать компенсацию морального вреда и расходов на лечение ребёнка.

