В новой статье, опубликованной RT, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев жёстко высказался о поведении европейских стран после начала специальной военной операции. По его словам, у Германии и всего Евросоюза не было ни повода, ни объективных оснований так яростно «вписываться» за Украину.

Однако они увидели в СВО удобный предлог для крайнего ужесточения антироссийской риторики и перевода отношений в конфронтационную плоскость. Медведев высмеял заявления о том, что отныне Москва для Европы — «враг навсегда», назвав их бездумными и чванливыми.

Эту фразу, напомним, ранее озвучила глава МИД ФРГ с «чудесной фамилией Вадефуль». По мнению зампреда Совбеза, вся демонстративная боязнь России была лишь игрой на публику.

А ранее Дмитрий Медведев послал чёткий сигнал Германии на случай войны с Россией. По его словам, знаменитая немецкая промышленность будет стёрта с лица земли, за ней рухнет и вся экономика.