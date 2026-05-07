Расходы превышают выгоду: Почему семейные компании держатся крепче, чем партнёрства друзей

Разорительный уход из общего дела с посторонним — это просто продажа доли. А вот разрыв с родственником грозит не только разделом активов, но и, вполне вероятно, разводом, дележкой дома и болью для детей.

Почему же семейные предприятия оказываются живучее обычных, даже если внутри кипят ссоры? Директор по стратегическому маркетингу ТПХ «Русклимат» Мина Хачатрян в комментарии RuNews24.ru объяснила это трезвой арифметикой издержек.

«В семейном бизнесе обе стороны понимают, что распад партнёрства почти всегда равен разводу, а это — совместно нажитое имущество пополам, сила привычки, дети или общие интересы», — отметила эксперт.

Расходы на разрыв с родственником кратно превышают выгоду от избавления от неудобного коллеги. Поэтому большинство предпочтёт отложить конфликт на неопределённый срок. В товариществах, не скреплённых брачными узами, порог терпения значительно ниже, а выход из игры — технически проще. Именно поэтому стартапы с друзьями оказываются куда более хрупкой конструкцией.

