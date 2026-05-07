7 мая, 09:03

Программа НАТО по расширению в АТР: Как Япония под видом сотрудничества вооружает ВСУ

Политолог Солонников: Япония не поставляет оружие ВСУ, но помогает через НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Япония снова начала закупать российскую нефть, а её правительство публично заявило, что не будет поставлять оружие Украине. Однако политолог Дмитрий Солонников в беседе с РИА «ФедералПресс» призвал не считать Токио дружественной страной.

По словам аналитика, Япония действительно напрямую не вооружает Киев. Но всё, что можно вывезти с японской территории на Украину, вывозится европейскими партнёрами в рамках сотрудничества НАТО с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Эксперт проводит параллель с Европой: РФ гордится статусом третьего по объёму поставщика газа в ЕС. Но с помощью этого топлива европейцы производят беспилотники и ракеты, которые затем летят по российским городам.

«Считаем ли мы нормальным помогать нашим врагам развивать экономику, направленную на производство оружия против нас?» — задаётся риторическим вопросом Солонников.

Он добавляет, что из-за блокады Ормузского пролива многие страны, сидевшие на «нефтяной игле» арабских монархий, теперь будут просить помощи у Москвы. И тут встаёт вопрос: нужно ли помогать всем подряд?

«Вынужденная пощёчина»: В КНР раскрыли, почему Токио тайно пообещал Москве не вооружать Украину

Напомним, ранее в МИД Японии заявили, что Токио не будет экспортировать оружие на Украину. Это решение сохраняется, несмотря на недавние изменения в законодательстве. В посольстве Японии в Москве пояснили — между Токио и Киевом нет соответствующего соглашения. Вопрос поставок вооружений в целом не рассматривается.

Дарья Нарыкова
