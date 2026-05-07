Телеведущая Аврора раскрыла, как поддерживает молодость без уколов красоты

Телеведущая Аврора (настоящее имя — Ирина Юдина) в интервью Леди Mail раскрыла свои секреты молодости и ухоженного вида. Звезда призналась, что уже много лет у неё вошло в привычку делать зарядку, а два года назад она добавила к этому контрастный душ.

«Это совершенно другое ощущение себя и настроение», — поделилась знаменитость.

Когда времени на сборы мало, Аврора хотя бы немного массирует лицо пальцами и наносит увлажняющую или питательную маску. Она также любит скрабы и средства с кислотами, которые отшелушивают и обновляют кожу.

Благодаря таким домашним ритуалам, по словам телеведущей, отпадает необходимость в чистке у косметолога. А завершает недельный цикл уходовых процедур баня — туда знаменитость ходит раз в семь дней.

