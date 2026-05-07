Киев собирается разрешить создание частных военных компаний на территории Украины. Об этом заявил в своём вечернем видеообращении Владимир Зеленский.

Политик пояснил, что ведущие мировые державы уже давно завлекают собственных граждан работать в ЧВК и «других организационных формах».

«Важно дать наш государственный ответ на эту нишу… на этот спрос в сфере экспорта безопасности», — сказал глава киевского режима.

Ранее Life.ru рассказывал, что Норвегия дала Украине ещё 302 миллиона долларов в качестве военной поддержки. Деньги перечислены в рамках механизма PURL — программы, предназначенной для закупки американского вооружения за счёт стран НАТО. Таким образом, Осло подарил Киеву уже $1,3 млрд.