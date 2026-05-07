Россиянам предложили выдавать «тележку пенсионера» после выхода на покой

Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович выступил с инициативой ввести на региональном и федеральном уровнях специальный набор для людей, выходящих на заслуженный отдых. Новинку он предложил назвать «тележкой пенсионера».

По его словам, в такой набор должны войти медицинские рекомендации и подобие страховки, позволяющие в первый месяц после выхода на пенсию бесплатно пройти обследование у ведущих врачей.

Также политик в беседе с «Абзацем» предлагает добавить годовой или трёхгодичный абонемент в кинотеатры, театры и музеи (в часы наименьшей загруженности), ваучер на санаторий, отечественный гаджет для просмотра фильмов и карту туристических мест России с правом бесплатного проезда в один из регионов.

В «тележку», по мнению Малинковича, можно включить пакет рекомендаций по адаптации к новому образу жизни, информацию о льготах, бесплатную юридическую консультацию по пенсионным вопросам и подборку вакансий для желающих подработать. Формироваться набор должен за счёт федерального и регионального бюджетов. Регионы смогут добавлять свои элементы к базовой части.

Инициатива, уверен парламентарий, не только поддержит пожилых материально, но и облегчит их социальную адаптацию, сохранит здоровье и повысит интерес к культурной жизни страны.

А ранее Life.ru рассказывал, какие вакансии чаще всего предлагают пенсионерам в России. При этом возрастная дискриминация при приёме на работу запрещена законом, указать возрастные пожелания в вакансиях работодателям нельзя.