«Большое сердце»: Появился отчёт о смерти звезды сериала «Баффи — истребительница вампиров»

Звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» Николас Брендон умер от атеросклеротической и гипертонической сердечно-сосудистой болезни. Дополнительными факторами стали острая пневмония и ранее перенесённый инфаркт. Актёр ушёл из жизни в конце марта в возрасте 54 лет, однако причины смерти актёра раскрыли только сейчас.

Согласно отчёту о вскрытии, оказавшемуся в распоряжении Page Six, 90% правой коронарной артерии актёра были заблокированы из-за атеросклеротического и гипертонического сердечно-сосудистого недуга. Дополнительными отягчающими факторами стали острая пневмония и перенесённый три года назад инфаркт — тогда же у Николаса обнаружили врождённый порок сердца. По оценке медиков, многолетнее пристрастие к курению серьёзно подорвало здоровье артиста.

«Вскрытие показало, что у взрослого мужчины было значительно увеличено сердце, тяжёлый стеноз правой коронарной артерии, умеренный стеноз передней межжелудочковой и огибающей артерий, острая пневмония и воспаление тонкой кишки», — гласит отчёт.

Друг Брендона нашёл его без сознания дома и немедленно вызвал полицию и скорую. О трагедии публику оповестили родственники актёра. Актёр играл в культовом сериале Ксандера — лучшего друга Баффи.

