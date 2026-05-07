«Портфель» красоты: Басков стал владельцем девяти конкурсов

Николай Басков стал владельцем прав на несколько известных конкурсов красоты, следует из данных сервиса по анализу юридических лиц Rusprofile. В его «портфель» вошли девять брендов.

В их числе: «Мисс Москва», «Московская красавица», «Краса Москвы» и «Краса России». Раньше эти конкурсы возглавляла Татьяна Андреева-Фальк. По данным телеграм-канала «Светский хроник», она передала Баскову права на большинство брендов, оставив себе только новый проект — «Душа России».

Раньше сообщалось, что основатель лиги кулачных боёв Сергей Евтеев, имеющий судимость за жестокое избиение своей жены, стал членом жюри конкурса красоты «Мисс и миссис Пермский край». В 2025 году его осудили за насилие над супругой Ксенией Кин и угрозы убийством. Пара уже развелась. Трагедия случилась на отдыхе в Индии: Евтеев приревновал жену, устроил скандал в гостиничном номере, повалил её на кровать и начал методично бить кулаком по голове, крича, что убьёт.