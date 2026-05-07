Праздник ПСЖ в Париже перешёл в беспорядки: 127 задержанных и десятки раненых

Во Франции после выхода «Пари Сен-Жермен» в финал Лиги чемпионов задержали 127 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

По его словам, большинство задержаний пришлось на Париж и его агломерацию. В самой столице полиция задержала 107 человек.

«Итог — 127 задержанных в парижской агломерации, из них 107 — в Париже, а также 11 пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии. Кроме того, 23 полицейских получили легкие ранения», — сказал министр.

Нуньес заявил, что правоохранителям удалось предотвратить попытки разграбления нескольких магазинов. Он также осудил действия части болельщиков, которые после матча устроили беспорядки.

Глава МВД подчеркнул, что полиция продолжит жёстко пресекать нарушения общественного порядка. Ранее о задержаниях также писала Le Parisien со ссылкой на префектуру столичной полиции.

ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов после ответного полуфинального матча с «Баварией». Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 1:1.

Для парижского клуба выход в финал стал крупным событием, но празднование в столице Франции быстро вышло за пределы обычных фанатских акций.