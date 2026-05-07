Губернатор Запорожской области Балицкий посетил школу № 11 в Бердянске

Глава Запорожской области Евгений Балицкий вместе с первым замруководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко посетили бердянскую школу № 11, чтобы оценить её состояние и потребности в ремонте. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Кириенко и Балицкий проинспектировали бердянскую школу № 11.

«Учреждение большое, с достаточно серьёзной базой, но есть необходимость в ремонте и обновлении материально-технической базы», — написал губернатор.

Спортзал в бердянской школе.

В этом учебном заведении обучается 700 детей с первого по одиннадцатый класс. Комиссия осмотрела классы и помещения, требующие вмешательства. В приоритете — просторный спортзал: после замены кровли предстоит ремонт потолочного перекрытия. Эти работы планируется провести в кратчайшие сроки.

Также обсуждались перспективы капитального ремонта других школ региона, которые ещё ждут своей очереди на восстановление. Многим зданиям больше полувека, и здесь нужен системный подход, чтобы привести их к современным стандартам.

Балицкий подчеркнул, что власти продолжают работать над тем, чтобы школы Запорожской области становились более современными, безопасными и уютными для детей.

