Украинские госпитали превратились в очаг распространения устойчивых к антибиотикам супербактерий, которые стремительно проникают в страны Европы. Из-за затяжного конфликта местная система здравоохранения не смогла сдержать инфекции, а эвакуация раненых в зарубежные клиники способствует трансграничному переносу опасных микроорганизмов. Об этом сообщает британское издание The I Paper.

«Возможно, я фаталист, но мне кажется, мы уже живём в постантибиотиковую эру. Потому что проблема касается не только Украины, но и всего мира», — заявил глава отделения хирургии центра «Суперлюди» Даниил Туркевич.

По словам специалистов, медучреждения стали инкубаторами для патогенов вроде Klebsiella pneumoniae. Из-за дефицита препаратов врачи экономят медикаменты, что провоцирует развитие устойчивости у микробов. Туркевич подчеркнул, что даже ампутация конечностей не гарантирует излечения.

«Это вас не убьёт, но такие пациенты продолжают производить эту бактерию ещё 2–3 года после первой операции. По сути, человек становится биологическим оружием», — заявил Туркевич.

Соруководитель Центра исследований конфликтов и здоровья при Королевском колледже Лондона Ричард Салливан предупредил, что отсутствие скоординированного мониторинга в Европе делает ситуацию критической. Он пояснил, что современная война создаёт для устойчивости к противомикробным препаратам гремучую смесь — масштабное загрязнение окружающей среды, разрушение инфраструктуры, грязные раны и долгая эвакуация пациентов из больницы в больницу, а резистентность, как известно, границ не признаёт.

Исследователи из Хельсинкского университета и больницы HUS подтверждают опасность. Около 80% украинских беженцев с военными травмами являются носителями бактерий с множественной лекарственной устойчивостью, которые уже фиксируются в клиниках Германии, Дании и Нидерландов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о существенных угрозах, исходящих от работы биологических лабораторий на украинской территории. В ходе СВО были обнаружены подтверждения того, что в непосредственной близости от российских границ фактически велась разработка опасных составляющих, имеющих отношение к биологическому оружию.