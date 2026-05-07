Кремль не рассматривает компенсации для бизнеса из-за отключений мобильной связи

Российские власти пока не собираются вводить меры поддержки или компенсации для бизнеса из-за отключения мобильной связи. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, в настоящий момент таких мер поддержки не рассматривается», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле компенсации для бизнеса, который несёт многомиллионные убытки от сбоев связи

Напомним, что накануне операторы разослали абонентам SMS-уведомления о возможных временных ограничениях мобильного интернета и СМС с 5 по 9 мая. Официальная причина — меры безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий (включая парад 9 мая). Операторы рекомендовали использовать Wi-Fi и функцию VoLTE для звонков.