Кремль не рассматривает компенсации для бизнеса из-за отключений мобильной связи
Обложка © Life.ru
Российские власти пока не собираются вводить меры поддержки или компенсации для бизнеса из-за отключения мобильной связи. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, в настоящий момент таких мер поддержки не рассматривается», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле компенсации для бизнеса, который несёт многомиллионные убытки от сбоев связи
Напомним, что накануне операторы разослали абонентам SMS-уведомления о возможных временных ограничениях мобильного интернета и СМС с 5 по 9 мая. Официальная причина — меры безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий (включая парад 9 мая). Операторы рекомендовали использовать Wi-Fi и функцию VoLTE для звонков.
