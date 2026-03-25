Актриса Волкова призналась, что ей по душе ограничения мобильной связи в Москве

Актриса Екатерина Волкова неожиданно призналась, что ей по душе ограничения мобильной связи в Москве. Она считает, что это идет на пользу её детям, передаёт «Абзац».

Волкова рассказала, что без интернета её дети стали живее общаться, обращать внимание на красоту московской архитектуры по дороге на учёбу и, наконец, видеть реальных людей вокруг, а не только экраны.

«Для меня кажется важным вернуть общение, чтобы они отложили телефон и стали друг с другом взаимодействовать», — поделилась артистка.

Ранее Life.ru писал, что мобилный интернет заработал в центре Москвы без ограничений. До этого москвичи жаловались на перебои с интернетом в центре города. Проблемы добрались даже до здания Госдумы. Из-за отсутствия стабильного сигнала депутаты и представители СМИ были вынуждены перемещаться по зданию в поисках мест, где ещё можно выйти в Интернет.