Песков: В этом году «Бессмертный полк» пройдёт в электронном формате

В этом году «Бессмертный полк» пройдёт в электронном формате, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, очное участие в акции возможно, но за рубежом.

«Он будет в очном формате в ряде других стран, где по-прежнему проявляют интерес к Бессмертному полку», — сказал представитель Кремля.

Ранее стал известен график президента России Владимира Путина в День Победы. Ожидается, что глава государства, помимо участия в параде, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и примет почётных гостей в Георигиевском зале Кремля.