Песков: Реакции Москвы на объявленный Киевом режим тишины не было

Реакции Москвы на объявленный Киевом в одностороннем порядке режим тишины не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакой реакции российской стороны на это не было», — отметил представитель Кремля.

Напомним, Минобороны России анонсировало перемирие в зоне проведения СВО 8–9 мая. Однако Киев предупредили: при попытках сорвать празднование Дня Победы ВС РФ нанесут ответный удар по центру Киева. В МИД РФ уже рассказали, что инициатива России вызвала «нервную, истеричную» реакцию в Киеве. И Владимир Зеленский решил объявить «своё» перемирие с 6 мая.