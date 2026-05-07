Песков заявил, что предпринимаемые в России меры безопасности полностью законны
Дмитрий Песков.
Все меры по обеспечению безопасности граждан, предпринимаемые в России, находятся в рамках действующего закона и являются абсолютным приоритетом властей. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, рассматривают ли в Кремле какие-либо компенсации убытков, которые бизнес может нести из-за ограничений.
«Вы знаете, что меры принимаются необходимые в рамках действующего закона. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом», — подчеркнул представитель Кремля.
При этом Песков напомнил, что сравнительно недавно на совещании с членами правительства глава государства Владимир Путин обращал внимание на необходимость соответствующего информирования населения. Речь идёт о бесперебойном функционировании систем, критически важных для жизнеобеспечения.
Напомним, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разъяснило, что 7 и 8 мая в Москве блокировка мобильного интернета не предусмотрена, однако это может измениться при возникновении непосредственных угроз безопасности — тогда, как подчеркнули в ведомстве, будут введены оперативные ограничения. При этом 9 мая доступ к мобильному интернету в столице временно закроют: в Минцифры уточнили, что ограничения затронут даже ресурсы из так называемого «белого списка», а также сервисы для обмена короткими текстовыми сообщениями.
