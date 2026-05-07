Песков: Москва остаётся открытой к продолжению переговоров по Украине

Москва остаётся открытой к диалогу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы открыты к продолжению переговорного процесса», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о перспективах возобновления переговоров по украинскому треку.