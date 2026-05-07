7 мая, 09:57

Песков: Москва остаётся открытой к продолжению переговоров по Украине

Москва остаётся открытой к диалогу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы открыты к продолжению переговорного процесса», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о перспективах возобновления переговоров по украинскому треку.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона готова к переговорному процессу, рассчитанному на «реальный результат». По словам дипломата, ответственные за украинское досье со стороны США сейчас в значительной мере сконцентрированы на ближневосточной войне.

Александра Мышляева
