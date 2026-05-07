7 мая, 10:16

Французский авианосец «Шарль де Голль» прибыл в Красное море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Claudine Van Massenhove

Французский авианосец «Шарль де Голль» прибыл в Красное море. Об этом в эфире телеканала BFMTV сообщила министр-делегат при военном ведомстве республики Алис Рюфо.

«На данный момент авианосец проходит Суэцкий канал и находится в Красном море. Это предварительное развёртывание», — сказала чиновница.

Она напомнила, что до этого судно находилось в восточной части Средиземного моря в рамках миссии по поддержке союзников Франции — стран Персидского залива. По словам Рюфо, развёртывание является сильным сигналом о том, что Париж готов действовать в вопросе обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.

«Мы готовы взять на себя ответственность за это, не становясь при этом стороной конфликта», — подчеркнула министр.

Спикер парламента Ирана заявил о провале операции США «Доверься мне, брат»

Ранее американский авианосец USS Gerald Ford закончил свою миссию на Ближнем Востоке, прошёл через Суэцкий канал и вышел в Средиземное море. Как уточняет USNI News, судно покинуло ближневосточный регион и взял курс на Средиземноморье. До этого данный авианосец поставил рекорд среди современных американских кораблей после холодной войны по продолжительности непрерывного пребывания в море. Предыдущее достижение принадлежало USS Abraham Lincoln, который в 2019–2020 годах находился в походе 294 дня.

Анастасия Никонорова
