Бонни Тайлер находится в больнице после операции из-за перфорации кишечника

Британская певица Бонни Тайлер (настоящее имя — Гейнор Салливан) находится в больнице в Португалии. Она перенесла срочную операцию, сообщили представители артистки.

По их словам, Тайлер госпитализировали в городе Фару, где она проживает. Операция прошла успешно, сейчас певица восстанавливается. В заявлении представители также поблагодарили родственников, друзей и поклонников за беспокойство и сказали, что все желают ей полного выздоровления.

Других подробностей пока не приводилось. Британские СМИ сообщают, что в последние дни Тайлер испытывала сильную боль в животе, и врачи обнаружили у неё перфорацию (прободение) желудочно-кишечного тракта. Что именно вызвало недуг, не уточняется. Согласно официальному сайту певицы, на 22 мая у неё запланирован старт европейского концертного тура.

Бонни Тайлер родилась в Уэльсе в 1951 году. Известность к ней пришла в 1970-х с поп-альбомом The World Starts Tonight. Главные хиты — Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero — она записала в 1980-х, когда экспериментировала с роком. В 2013 году она представляла Великобританию на «Евровидении» и заняла 19-е место. Визитная карточка исполнительницы — её хрипловатый голос. В 2023 году она стала кавалером ордена Британской империи.

