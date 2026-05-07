Песков: Страны Европы идут к существенной конфронтации на континенте
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Некоторые страны Евросоюза ведут дело к существенной конфронтации на континенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Польша и другие государства открыто называют РФ главной угрозой, обратил внимание представитель Кремля.
«Мы категорически это отвергаем, мы неприемлем такое отношение к нашей стране и говорим об обратном. Основываясь на этой линии, которая фактически стала стратегической для них, эти страны ведут дело к существенной конфронтации на европейском континенте и к нагнетанию напряжённости, это их ответственность», — сказал он.
Ранее Дмитрий Песков высказался о продолжающейся милитаризации Польши. По словам представителя Кремля, планы Варшавы дорого обойдутся гражданам республики.
