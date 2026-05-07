Планы Варшавы по милитаризации дорого обойдутся польским гражданам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о заявлениях польских властей и курсе на усиление военной составляющей страны.

«Что касается процесса милитаризации, которая следует за этими заявлениями, конечно, это стоит дорого в финансовом плане. Населению страны придется раскошелиться, потому что вся эта милитаризация будет проводиться за счет граждан, в данном случае за счет граждан Польши», — сказал Песков.

По его словам, подобные решения требуют серьёзных расходов. В Кремле считают, что платить за них в итоге будет население страны.

Тема милитаризации Польши в последние годы регулярно звучит на фоне конфликта на Украине и усиления восточного фланга НАТО. Варшава заявляет о необходимости укреплять оборону и закупать вооружения. Москва, в свою очередь, критикует такие планы и рассматривает их как часть общего курса на рост военной напряжённости в Европе.

Ранее сообщалось, что Польша готова пропустить премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в мероприятиях 9 Мая при определённом условии. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский. Он уточнил, что Варшава может пойти на компромисс, если Братислава разморозит помощь Украине.