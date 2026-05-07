Над Тульской областью за 4,5 часа сбили 14 украинских беспилотников

В период с 08:00 до 12:30 в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 14 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По словам главы области, пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано. Губернатор напомнил, что проводить фото- и видеосъёмку действий сил противовоздушной обороны запрещено. Опасность атаки БПЛА в регионе ещё сохраняется.

Сегодня в Перми произошёл взрыв в жилом многоквартирном доме, а власти объявили об опасности атаки беспилотников. Жители слышали над городом хлопки, учеников вывели из школ, а местный аэропорт приостановил работу — там ввели план «Ковёр». Эпицентр происшествия находится на крыше высотки в южной части города, где сейчас работают спасатели и оперативные службы. Губернатор Махонин сообщил также об ударе ВСУ по предприятию в Перми и призвал идти в укрытия.