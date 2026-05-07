7 мая, 10:19

Бывшие бойцы «Вагнера» в Петербурге заявили, что Пригожин «жив»

Евгений Пригожин. Обложка © РИА Новости / Елена Копылова

В Санкт-Петербурге бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» заявили, что её основатель Евгений Пригожин «жив». Об этом сообщает «Царьград».

Встреча была приурочена к 12-летию создания подразделения. Бывшие бойцы посетили могилу Пригожина и заявили, что и он сам, и его дело до сих пор «живут». В мероприятии участвовали несколько десятков человек.

Пригожин жив? Полный разбор безумных теорий: от тайного побега до двойников в электричках
Ранее Life.ru писал, что один из лидеров Русской весны Павел Губарев сомневается в гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Отвечая на вопрос об авиакатастрофе Embraer-135 в 2023 году, в которой погибли первые лица компании вместе с Пригожиным, Губарев с улыбкой сказал, что все живы. Он также отметил, что у него есть причины для конспирологических версий, и напомнил, что церемония прощания проходила в полузакрытом формате.

Александра Мышляева
