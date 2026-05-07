Евросоюз хочет свергнуть президента Владимира Путина и руками Украины разгромить Россию. Об этом заявила журналистка Крис Форсне в эфире SwebbTV.

«Когда вы в последний раз слышали о пресловутой «коалиции желающих»? Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц. Три неудачника. Это же их рук дело. Это они продолжают войну чужими руками, потому что ЕС хочет разгромить Россию. Они хотят свергнуть Путина», — объяснила она.

По словам Форсне, перечисленных европейских лидеров в их собственных странах не очень любят и уважают.

Ранее венгерский аналитик Золтан Кошкович из Центра фундаментальных прав комментируя беспокойство Евросоюза из-за возможной нехватки американского оружия, перенаправленного на Ближний Восток, заявил, что президент России Владимир Путин никогда не замышлял нападения на Европу. Он подчеркнул, что российский лидер не стал бы наносить удары по европейским странам, поскольку у него никогда не было такого желания