Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, которые использует киевский режим. Также поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников, сообщили в Минобороны РФ.

Всего за сутки цели поражены в 153 районах. Для этого задействовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Кроме того, уничтожены места запуска дронов самолётного типа.

Ранее в Сумской области был ликвидирован расчёт беспилотников, входивший в состав 106-й бригады территориальной обороны. Группировка орудовала неподалёку от села Кружок (Путивльский район). Отличительной характеристикой сообщества стал возрастной состав участников. Практически все были не старше 25 лет.