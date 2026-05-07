В Краснодаре и Новороссийске проведут Парады Победы

Парады Победы в Новороссийске и Краснодаре состоятся. Такое решение принято совместно с силовыми и военными структурами региона, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, он благодарен правоохранительным органам за поддержку решения о проведении торжеств в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы живём в непростое время ежедневной беспилотной опасности и угроз с воздуха, но благодаря профессионализму наших военных и правоохранителей — мы справляемся», — написал Кондратьев.

Проведение праздничных мероприятий в честь Великой Победы в текущих условиях — это высокая ответственность. Сейчас принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, чтобы всё прошло в штатном режиме.

Губернатор подчеркнул, что жители Кубани выросли на примерах доблести и славы народа-победителя. Сегодняшние мальчишки и девчонки должны испытывать гордость за своих земляков и иметь возможность посещать военные парады.

Напомним, что в Орле по соображениям безопасности отменили парад, вечерний салют и шествие «Бессмертного полка» 9 Мая. Решение о переносе или отмене массовых публичных мероприятий, несмотря на серьёзную подготовку к празднику, принял оперативный штаб региона.