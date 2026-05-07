Космический щит Трампа: Политолог оценил амбиции США по созданию «Золотого купола»

Пентагон заключил контракты на разработку космических перехватчиков для многоуровневой системы ПРО «Золотой купол». Интересно, что возглавила эту работу не оборонная корпорация с мировым именем, а малоизвестная компания Anduril Industries.

По задумке президента США Дональда Трампа, эта орбитальная группировка должна защищать Штаты от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, перехватывая их на ранней стадии полета. Всего планируется вывести на низкую околоземную орбиту от 400 до 1000 спутников слежения и около 200 ударных аппаратов.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с 360.ru назвал этот проект амбициозной и серьёзной заявкой. По его словам, он подразумевает не только перехват в космосе, но и возможность достартового поражения ракет России и Китая.

Выбор Пентагона пал на бывший стартап из-за экономии. Крупные корпорации запросили бы сотни миллиардов долларов. Anduril, основанная разработчиком Oculus Rift Палмером Лаки, делает ставку на искусственный интеллект и дешёвые автономные системы.

В консорциум вошли Impulse Space, K2 Space, Sandia National Labs и другие. Суммарная стоимость контрактов, заключённых с 12 компаниями, достигает 3,2 млрд долларов. Демонстрацию начальных возможностей системы планируют провести уже к 2028 году. Однако технические детали пока держатся в секрете, и никто до конца не понимает, как именно будут выглядеть и где размещаться эти перехватчики.

А ранее в МИД РФ заявили, что США вместе со своими союзниками ведут настолько разрушительную политику, что сейчас возникла угроза милитаризации космоса. По словам министра Сергея Лаврова, риски несёт проект создания американской системы глобальной противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол».