«Золотой купол» резко подорожал: цена проекта уже шокирует

Стоимость новой американской системы ПРО «Золотой купол» выросла с 175 до 185 миллиардов долларов. Об этом заявил генерал Космических сил США Майкл Гетлейн, который курирует проект.

По его словам, смета увеличилась из-за необходимости добавить новые возможности в космосе. Именно этот компонент оказался одним из самых затратных в программе.

Изначально о проекте рассказывал Дональд Трамп. Весной 2025 года он говорил, что архитектура системы уже выбрана, а её запуск планируется до конца его второго президентского срока.

Предполагалось, что комплекс будет включать наземные, морские и космические элементы. Позже сообщалось, что первое крупное испытание может пройти в конце 2028 года.

Теперь сроки стали выглядеть более растянутыми. Гетлейн допустил, что реализация программы продлится вплоть до 2035 года.

При этом эксперты не исключают дальнейшего роста расходов. По их оценке, нынешние 185 миллиардов долларов могут покрывать только базовые возможности, прежде всего в самой дорогой и амбициозной части проекта — космических перехватчиках.

«Золотой купол» — это проект новой многоуровневой системы противоракетной обороны США, которая должна защищать страну от ракетных угроз, включая межконтинентальные и гиперзвуковые. Предполагается, что она будет объединять наземные, морские и космические элементы, включая спутники и перехватчики. Основная задача комплекса — обнаруживать и уничтожать ракеты на разных этапах полёта, обеспечивая защиту территории США и их союзников.