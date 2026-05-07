Депутат Госдумы Олег Матвейчев назвал закономерным расследование о нацистском прошлом деда премьера Армении Никола Пашиняна. Парламентарий связал это с системной работой Запада по интеграции потомков фашистов в европейские элиты.

«Нет здесь, в расследовании о предках Пашиняна, ничего удивительного. Мы видели, что после войны англичане, а особенно американцы, использовали всевозможных гитлеровских преступников, помогали им укрываться от возмездия, прятали их», — заявил Матвейчев Life.ru.

По его словам, через какое-то время беглых нацистов интегрировали в структуры ЕС и НАТО — в том числе в военные области и политику. А если дети фашистов ещё несли пятно, то внуков полностью реабилитировали. Им дали зелёный свет как людям, которые ненавидят Россию и всё русское.

«И сейчас мы видим целый, не побоюсь этого слова, гадюшник в Евросоюзе — из этих бывших внучат. Мы видим, что такие же появляются и на Украине: бандеровские выкормыши и внучата воюют и командуют. Видели бывшую президентшу Грузии, видим сейчас в Армении», — добавил депутат.

Матвейчев уверен, что Пашинян, Зеленский и Санду — это агентура британской разведки МИ-6, которую возглавляет Блейз Метревели — тоже внучка фашистского преступника. Парламентарий недоумевает, как в этом участвуют евреи и поляки, которых гитлеровцы подвергали геноциду.

«Поразительно просто это предательство предков, которое совершается. С точки зрения внучат фашистов — понятно: они продолжают дело дедов. Но те, кто боролся с фашизмом, кто погиб от фашизма? Их дело благородное. Почему его нельзя продолжать?» — задаётся вопросом Матвейчев.

Карточка учёта солдат вермахта с дедом Пашиняна. Фото © Life.ru

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин добавил, что нацистское прошлое деда Пашиняна — это рычаг, с помощью которого Запад угнал Армению. По его словам, Пашинян торгуется за личные преференции перед выходом из ОДКБ и других евразийских структур.

Дед, воевавший за вермахт, — это то, с помощью чего Армения будет выведена из ОДКБ и за счёт чего Пашинян покорно принимает у себя на родине убийцу, террориста и нациста Зеленского, обсуждая с ним перспективы работы на Эпштейнов «из ада» в интересах Запада и против России. Валерий Коровин Директор Центра геополитических экспертиз

Ранее Life.ru сообщал, что дед армянского премьера Николай Пашинян служил в этническом карательном отряде вермахта и погиб за гитлеровскую Германию, тогда как его внук называет его павшим за Родину. Подробности — в нашем материале.