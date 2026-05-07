Россия впервые за всё время спецоперации (СВО) призвала мирных жителей Киева покинуть город. Предупреждение прозвучало от Минобороны РФ. Причина — нарастающая угроза со стороны киевского режима.

Изначально Москва пошла на беспрецедентный шаг, объявив перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы. В Кремле рассчитывали, что украинская сторона последует примеру, но ответ оказался противоположным. Владимир Зеленский заявил о планах нанести удар по центру Москвы во время праздничных мероприятий. Тысячи граждан и гостей столицы могли оказаться под угрозой.

Обозреватель «Царьграда» Екатерина Панфилова указала, что в Москве до последнего сопротивлялись агрессивной политике главаря киевского режима, но циничная угроза ударом по Красной площади, полной людей, вынудила на данное заявление.

«Не «можем», не «рассматриваем», а именно «нанесём». Это уже вынужденный жёсткий ультиматум», — комментирует она.

Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что если удар по Киеву состоится, он должен быть сокрушительным. Всё остальное, по его словам, болтовня.

