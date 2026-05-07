На Украине разбросали листовки с «настоящим Зеленским» и поздравлениями с 9 Мая: фото из Сум и Одессы

В самых разных частях Украины начали находить агитационные листовки, которые, как утверждается, раскидывают с российских беспилотников. В частности, гражданам напоминают об общей Победе над нацизмом и значимости 9 Мая. Об этом пишет «Страна.ua».

Листовки заметили как минимум в Одессе и Сумах. Помимо прочего, украинцам предлагают перейти по QR-коду и ознакомиться с информацией о «настоящем Зеленском», которым нужно гордиться. О ком именно идёт речь, не уточняется. Известно, что дед киевского диктатора пережил Великую Отечественную, а также в истории той войны был Герой Советского Союза Зеленский Гавриил Никитович.

«История развела нас, но День Победы — это память, которую не разделить», — говорится на ещё одной листовке.

Ранее украинские беспилотники сбросили на Энергодар в Запорожской области агитационные листовки с мошенническими QR-кодами. Внешне — простые рекламные объявления, но на деле при переходе по ссылке злоумышленники получают доступ ко всем личным данным жертвы.