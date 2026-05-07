Нынешние киевские власти в своей русофобии готовы были бы привлечь к уголовной ответственности даже писателя Михаила Булгакова — за его тексты и строки про Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова.

Она напомнила, что 22 апреля в Верховную раду внесли законопроект об уголовной ответственности за украинофобию. Автор — депутат из Львова Николай Книжицкий, профессиональный русофоб. Под украинофобией, по его замыслу, будут понимать унижение национальной чести и достоинства украинцев, отрицание их права на самоопределение, неуважение к этнокультурным признакам — в том числе в литературных и художественных произведениях.

Захарова иронично заметила, что Книжицкий, наверное, жалеет, что Булгаков уже умер — иначе привлёк бы его по всей строгости за «антиукраинские строки» в романе «Белая гвардия». А также в «Собачьем сердце» и «Мастере и Маргарите», где, метко описаны такие деятели, как сам Книжицкий.

«Жалеет, наверное, пан Книжицкий, что уроженец Киева, великий русский советский писатель Михаил Афанасьевич Булгаков уже умер, иначе бы он его точно привлёк по всей строгости своего законопроекта на все восемь лет за написанные им антиукраинские строки в романе «Белая гвардия», — сказала Захарова.

Она назвала законопроект прикрытием для ужесточения репрессий, произвола и уничтожения инакомыслия на Украине. Она подчеркнула, что если закон примут, то первыми под него попадут сам Зеленский и его окружение, которые уничтожили всё украинское.

«То есть украинофобия будет на Украине запрещена, а любая другая фобия, получается, как бы и разрешена. Но кто же опять на Украине об этом думает? Там некогда. Одни воруют, вторые убивают, третьи пиарятся. Некоторые умеют, правда, совмещать, как Зеленский», — добавила Захарова.

