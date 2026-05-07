Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что любимой игрушкой Владимира Зеленского в детстве была мясорубка. О признании политика в интервью 2013 года дипломат напомнила на брифинге, комментируя возможное ужесточение мобилизации на Украине.

«Зеленский мальчиком любил играть в мясорубку. Он брал настоящую мясорубку и играл», — заявила представитель МИДа.

Захарова уточнила, что у будущего лидера режима не было тяжёлого детства и недостатка игрушек: он ходил в детский сад, у него были родители и бабушки с дедушками. Однако, несмотря на это, его любимой игрушкой всё равно оставалась мясорубка.

Представитель МИД отметила, что разбираться с этим должны врачи, но всему миру стоило бы обратить внимание на то, как сейчас Зеленский отправляет собственных граждан в эту самую мясорубку.

