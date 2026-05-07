Песков: Меры безопасности перед 9 Мая принимаются на фоне действий Киева

Меры безопасности, которые предпринимаются в Москве в преддверии празднования Дня Победы, продиктованы оперативно обстановкой на фоне действий Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что власти заботятся об этом каждый год.

«Так же происходит и в этом году, в том числе и с учётом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима», — сказал Песков журналистам.

Ранее Песков заявил, что формат парада на Красной площади остаётся неизменным — он соответствует тому, что объявляло Министерство обороны. Корректировок в последние две недели не было.