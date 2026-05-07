7 мая, 12:00

Песков поинтересовался у журналистки CNN, кто такой «европейская разведка»

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Публикации западной прессы об опасности «государственного переворота в России», ссылающиеся на некий отчёт «европейской разведки», едва ли могут быть надёжными. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и задал вопрос журналистке CNN.

«У меня к вам один вопрос: кто такой «европейская разведка»? Мне не известно о существовании такой. Я, к сожалению, не знаю, кто это?» — ответил представитель Кремля на просьбу журналистки прокомментировать соответствующие материалы.

Отвечая на вопрос, знакомился ли он с публикацией, пресс-секретарь главы РФ добавил, что не читает подобные материалы.

Песков: Страны Европы идут к существенной конфронтации на континенте
Ранее Дмитрий Песков заявил, что американские переговорщики сейчас сосредоточены на ближневосточном урегулировании. Он пояснил, что иранская тематика для Вашингтона в приоритете, поэтому активного участия США в украинском треке ожидать не приходится.

Александр Юнашев
