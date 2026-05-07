7 мая, 12:06

Польша возмущена маршем бандеровцев во Львове в честь дивизии СС «Галичина»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Польский Институт национальной памяти выразил возмущение по поводу марша бандеровцев во Львове 2 мая. Шествие приурочили к 83-й годовщине образования дивизии СС «Галичина», укомплектованной украинскими добровольцами, говорится в заявлении учреждения в соцсети X.

В ведомстве отметили, что любые формы прославления подобных формирований подрывают принципы честной исторической памяти и диалога. Особенно это касается сложной истории польско-украинских отношений, включающей память о Волынской резне, трагедию в Гуте Пеняцкой и «спорное» наследие таких фигур, как Степан Бандера.

Ранее Пограничная служба Польши сообщила, что за неделю с 27 апреля по 3 мая из страны выдворили порядка 210 иностранцев. Среди тех, кто покинул республику добровольно по решению о репатриации, оказались 50 граждан Украины, 16 грузин и 14 белорусов, а принудительно выслали 32 украинцев, 9 колумбийцев и 6 граждан Грузии.

