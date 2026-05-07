Власти Ленобласти опровергли создание огневых групп из сотрудников предприятий

В Ленинградской области предприятиям начали приходить поддельные письма якобы от властей субъекта — в них требуют отправить 10% сотрудников в мобильные огневые бригады, хотя на самом деле такие распоряжения никто не давал. Об этом заявили в региональном правительстве.

Фейковые уведомления рассылаются якобы от лица главы региона Александра Дрозденко, который действительно несколько недель назад анонсировал создание подобных подразделений.

«Эта рассылка — часть кампании по социальной дестабилизации. Никаких директив о принудительном переводе сотрудников не существует», — указали в правительстве региона.

В администрации добавили, что набор в мобильные огневые группы для охраны критически важных объектов ведётся только на добровольной основе.

