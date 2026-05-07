7 мая, 12:11

Власти Ленобласти опровергли создание огневых групп из сотрудников предприятий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KlingSup

В Ленинградской области предприятиям начали приходить поддельные письма якобы от властей субъекта — в них требуют отправить 10% сотрудников в мобильные огневые бригады, хотя на самом деле такие распоряжения никто не давал. Об этом заявили в региональном правительстве.

Фейковые уведомления рассылаются якобы от лица главы региона Александра Дрозденко, который действительно несколько недель назад анонсировал создание подобных подразделений.

«Эта рассылка — часть кампании по социальной дестабилизации. Никаких директив о принудительном переводе сотрудников не существует», — указали в правительстве региона.

В администрации добавили, что набор в мобильные огневые группы для охраны критически важных объектов ведётся только на добровольной основе.

Белгородские власти объяснили странную рассылку СМС от имени Гладкова

Ранее Life.ru рассказывал, что жителям Москвы стали приходить фейковые открытки с поздравлениями ко Дню Победы от мошенников. При этом они подписаны именем президента или губернатора, а сам файл содержит вредоносную программу.

Владимир Озеров
