В Улан-Удэ уже две недели разыскивают 13-летнего мальчика

В столице Бурятии уже две недели ищут 13-летнего подростка. Виктор Худойбердиев ушёл из дома 22 апреля и до сих пор о нём ничего не известно.

Приметы подростка: европейская внешность, рост 165–170 см, телосложение среднее, волосы русые, глаза голубые. Был одет в белую толстовку с капюшоном, чёрные спортивные штаны с белыми лампасами, белые кроссовки. На левой руке — кольцо-печатка. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Виктора, просят сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-58-73, 8 (3012) 29-58-02, 8 (951) 627-97-62 или 102.

Ранее Life.ru сообщал, что за апрель в Петербурге и Ленинградской области пропали без вести 299 человек. Большинство (199) удалось найти живыми. К сожалению, 24 человека погибли, а судьба 28 остаётся неизвестной.