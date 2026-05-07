Samsung выдавили с китайского рынка ТВ и бытовой техники

Южнокорейская Samsung, чья рыночная стоимость недавно превысила триллион долларов, решила отказаться от продаж телевизоров и бытовой техники в Китае. Теперь корпорация сосредоточится на розничной реализации смартфонов и компьютерных чипов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В компании отметили, что соответствующее решение принято на фоне усиления конкуренции на местном рынке. В Samsung пообещали приложить все необходимые усилия для минимизации последствий для покупателей и деловых партнёров.

В прошлом году сегмент, от продаж в котором решено отказаться, принёс корпорации операционный убыток. В начале недели производитель впервые за более чем два года сменил руководителя бизнеса по выпуску телевизоров.

Ранее сообщалось, что компании LG, Hyundai и Samsung рассматривали вариант своего возвращения на российский рынок при условии урегулирования украинского конфликта и последующей отмены санкционных ограничений.