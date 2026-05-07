Доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru предупредил о возможных последствиях для Киева, если тот начнёт угрожать Китаю. Украина не способна выплатить Пекину огромную сумму (около 30 миллиардов долларов), и в отместку Зеленский может попытаться «насолить» КНР.

По словам политолога, главарь киевского режима якобы заказывает статьи в западной прессе о «бесчеловечности» китайцев и пытается вновь разогреть конфликт вокруг Тайваня. Также в его планах — рассорить Китай с Северной Кореей.

«Реальных возможностей как-либо насолить Пекину у него нет. Кажется, он слишком многое о себе возомнил», — подчеркнул эксперт.

Даже США и Европе до сих пор не удалось обострить отношения Китая с Тайванем. Попытки Зеленского сделать это выглядят абсурдно. КНР всегда была лояльна к Киеву, но в случае провокации китайская сторона может пересмотреть своё отношение к украинскому руководству, резюмировал аналитик.

А ранее Life.ru писал, что Китай требует от Киева возвращения долга в размере 30,8 млрд долларов. Зеленский, в свою очередь, через посла передал Пекину просьбу о реструктуризации задолженности, пригрозив в противном случае созданием проблем по Тайваню и Северной Корее. Пекин назвал это паникой и отказался от уступок.