Косматые парашютисты: В Москве начался «белкопад»

В Москве начался сезон «белкопада» — это период, когда маленькие бельчата выпадают из гнёзд и оказываются на земле. Жители часто пытаются помочь им, забирая домой, но специалисты предупреждают: такие действия могут навредить.

Зоологи в беседе с «Москвой 24» советуют не трогать детёныша голыми руками и уж тем более не нести его в квартиру. Кормить обычным молоком тоже категорически запрещено.

Если зверёк здоров — лучше попробовать вернуть его маме-белке. Если же бельчонок травмирован, его следует согреть (через ткань) и передать волонтёрам или в специализированный реабилитационный центр.

А ранее россиян предупредили, что лесные белки могут быть переносчиками бешенства. По словам врача, в мире насчитывается всего три случая выживания после бешенства, симптомы проявляются не сразу, поэтому обращаться к врачу нужно незамедлительно, чтобы успеть вакцинироваться.