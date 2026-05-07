Косматые парашютисты: В Москве начался «белкопад»
В Москве начался сезон «белкопада», зоологи просят не трогать упавших детёнышей
Обложка © ChatGPT
В Москве начался сезон «белкопада» — это период, когда маленькие бельчата выпадают из гнёзд и оказываются на земле. Жители часто пытаются помочь им, забирая домой, но специалисты предупреждают: такие действия могут навредить.
Зоологи в беседе с «Москвой 24» советуют не трогать детёныша голыми руками и уж тем более не нести его в квартиру. Кормить обычным молоком тоже категорически запрещено.
Если зверёк здоров — лучше попробовать вернуть его маме-белке. Если же бельчонок травмирован, его следует согреть (через ткань) и передать волонтёрам или в специализированный реабилитационный центр.
А ранее россиян предупредили, что лесные белки могут быть переносчиками бешенства. По словам врача, в мире насчитывается всего три случая выживания после бешенства, симптомы проявляются не сразу, поэтому обращаться к врачу нужно незамедлительно, чтобы успеть вакцинироваться.
